ويل سميث يصدم الجميع.. اقترض 10 آلاف دولار من تاجر مخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العالمي ويل سميث ضجة كبيرة في السوشيال ميديا والصحف العالمية بعد اعترافه الجريء بأنه اضطر لاقتراض المال من أحد تجار المخدرات في إحدى مراحل حياته.‏

ونقلت صحيفة “مترو” البريطانية اعتراف سميث الغريب أثناء استضافته على مسرح سافوي في العاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الماضي، ضمن حملته الترويجية لسيرته الذاتية ومذكراته “Will”، والتي طرحها في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وأشار نجم هوليوود للجمهور خلال وقوفه على المسرح إلى أنه اقترض مبلغ 10 آلاف دولار أميركي من تاجر المخدرات عندما كان في بداية حياته المهنية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وبعد أن أصبح مفلساً بسبب إخفاقه في سداد ديونه الضريبية.

وقال بعفويته المعهودة: “لست على يقين من شكل الحكومة البريطانية في ما يتعلق بالضرائب، لكن في أميركا يأخذون الأمر على محمل الجد، وقد أراد العم سام الحصول على ماله”. وأضاف: “اضطررت لبيع كل شيء، وكنت أعرف كيف ستكون حياتي الجديدة، شعرت أنها ستكون في مدينة لوس أنجلوس، لذا اقترضت 10 آلاف دولار من صديق لي كان يبيع المخدرات”، ليضحك الجمهور من تصريحه.

وتابع سميث مؤكداً أنه كاد أن يعلن إفلاسه، قبل أن ينتقل في النهاية إلى لوس أنجلوس، ويفوز بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني “The Fresh Prince of Bel-Air”، الذي شهد على انطلاق نجوميته.

من ناحية أخرى، يُعرض لويل سميث في دور السينما أحدث أفلامه “King Richard”، الذي يجسد فيه دور والد نجمة التنس العالمية، سيرينا وليامز.