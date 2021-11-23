أديل تتسبّب بإيقاف مذيع عن عمله.. إليكم ما حصل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت الصحف العالمية بخبر إيقاف مذيع القناة السابعة الأسترالية مات دوران عن العمل لمدة أسبوعين بعد إجرائه مقابلة مع النجمة البريطانية أديل، عقب اعترافه بعدم استماعه إلى ألبومها الأخير.

وأشار موقع The News الى أن دوران، وخلال المقابلة التي استغرقت حوالى 30 دقيقة مع نجمة البوب، لم يطرح أي أسئلة حول ألبومها الجديد الذي يحمل اسم 30، فبادرت هي بالسؤال عن رأيه فيه، ليصدمها بجوابه حيث قال: “لم أستمع إليه”، الأمر الذي اعتبرته إدارة مؤسسة القناة إهانة للمغنية، فأصدرت قراراً بإيقافه عن العمل لمدة أسبوعين.

وبينما أفادت تقارير بأن أديل انسحبت من المقابلة بعد التعليق الصادم، أكدت مصادر أخرى أن المقابلة كانت قد انتهت بالفعل وقتها.

وأوضح الموقع أن مات اعتذر عن الخطأ الذي وصفه بأنه “سهو وليس إهانة متعمّدة”، قائلاً: “عندما جلست لمقابلة أديل، لم أكن أدرك تماماً أنني تلقيت عبر البريد الإلكتروني نظرة عامة على ألبومها الذي لم يصدر بعد. لقد اكتشفت أنه أرسل لي كرابط لبطاقة إلكترونية، وقد فاتني بطريقة ما”.