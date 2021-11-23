تنكّر كمصوّر.. تامر حسني يفاجئ معجبة في حفل زفافها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجمع النجم المصري تامر حسني علاقة مميّزة جدًا بجمهوره، وهو ما يظهر من خلال العديد من المواقف التي تجمعه بهم ليست فقط في حفلاته الغنائية، بل أيضًا في مناسباتهم الخاصة والتي يظهر فيها معدنه الطيب.

ومؤخراً، فاجأ تامر حسني المدونة المصرية والناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي آية مكرم وهي إحدى معجباتهم، بحضور حفل زفافها، والغناء فيه. تامر تنكّر كمصوّر وارتدى كمامة ونظارة ودخل إلى قاعة الحفل والتقط صورًا للعروس مع زوجها، قبل أن تتعرف إليه وتدخل في حالة صدمة من شدّة سعادتها بحضوره، كما تفاعل جميع الحاضرين في الفرح.

ونشر تامر حسني لقطات من حفل الزفاف، عبر حسابه في “إنستغرام”، خلال حضوره تلك المناسبة في مصر، ودون تعليقاً قال فيه: “فاجأت آيه و هيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي وداريت وشي ورا الكاميرا ولبست عدة الشغل ماسك و نظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا”.

وتابع: “مبرووووووووووووووك مليون مبروووووك فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع”.

وتفاعل العديد من المتابعين مع منشور تامر حسني، وشاركوه التعليقات التي أعربت عن مدى تأثرهم بالفيديو ومحبّتهم الكبيرة له وتقديرهم للمجهود الذي يبذله لاسعادهم.

وتصدر تامر حسني حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعدما لفت أنظارهم برومانسيته في أحدث أعماله الغنائية، من خلال فيديو كليب “يا فرحة”.وجذب فيديو كليب الأغنية الجمهور، بعدما قام تامر حسني بدور الفنان الشامل في تنفيذ هذا العمل، حيث كتب ولحّن الأغنية، وقام بإخراج الكليب أيضاً، حاصداً أكثر من 7 ملايين مشاهدة خلال أيام على “يوتيوب”.

ودارت فكرة الكليب الرومانسية حول قيام الحبيب بطلب يد حبيبته، وإهدائها خاتم الخطوبة من خلال الهاتف، ما لفت أنظار المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمّنت أحداث فيديو كليب الأغنية مقابلة تامر حسني فتاة يُحبِّها، ومراحل ارتباطهما.. من الخطوبة والزواج، وقضاء الوقت مع الأصدقاء.