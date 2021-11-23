كلمة الفصل للجمهور في “بوليفارد المواهب”.. من غادر المنافسة في العرض المباشر الرابع؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، اشتدت المنافسات في العرض المباشر الرابع من برنامج “بوليفارد المواهب” على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5. فقد شهدت الحلقة انتهاء رحلة نادين لمنور التي حصلت على أقل نسبة تصويت في مقابل استمرار هيثم رافي في البرنامج من فريق حمدي، كما أعلنت بيسان اسماعيل من فريق حسن عن انسحابها من البرنامج متمنية التوفيق لزملائها المستمرين فيه، وهو ما أعطى فرصة لبدر حكيم من الفريق نفسه للاستمرار في المنافسة.

وقد كانت الحلقة الرابعة حاسمة، إذ أعلنت مقدمة البرنامج أجواء الجودي عن انتهاء الجولة الأولى من الحلقات بعد مرور ثلاثة أسابيع، قدم خلالها 10 مشتركين أغنياتهم وعرفوا الجمهور أكثر بموهبتهم، تحت إدارة اثنين من أهم مدراء الأعمال في الشرق الأوسط هم حسن طالب وحمدي بدر، وعملا معهم على تطوير مواهبهم ورسم هويتهم الفنية. وهؤلاء اجتهدوا بشكل كبير لكي يحصدوا أعلى تفاعل في السوشال ميديا، وأكبر ربح ممكن للبقاء في المنافسة حسب شروط البرنامج. وأكدت على وصولنا للحظة الحاسمة التي يغادر فيها أحد المشتركين في نهاية الحلقة.

في بداية الحلقة، أعلنت بيسان اسماعيل عن قرارها الانسحاب من البرنامج، متمنية التوفيق لزملائها، ومعربة عن فخرها واعتزازها بالوقوف على أكبر مسارح الرياض. بعدها، غنى المشتركان نادين لمنور وهيثم رافي، اللذين لم يتمكنا من تحقيق أرباح وتفاعل عبر السوشال ميديا تبقيهم في أمان، وتحميهم من منطقة الخطر، لذا كانا بانتظار تصويت الجمهور الذي كان هو الفيصل.

ومع نهاية الحلقة، أعلنت الجودي أن نادين لمنور هي المشتركة التي حصلت على أقل نسبة تصويت، وستنتهي بالتالي رحلتها في البرنامج، لتكمل مشوار النجومية خارجه. وسيتم الإعلان غداً الثلاثاء ضمن يوميات البرنامج عن الاسم الجديد الذين سينضم إلى المنافسة.

الجدير بالذكر أن تغطية نشاطات المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على MBC4 وMBC5، إضافة إلى حفل مباشر كل أحد على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5، علاوةً على “بوليفارد بلاس” و”إكسترا بوليفارد” على منصة شاهد المفتوحة.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على MBC1 وMBC5، كلّ أحد الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، 07:30 مساءً بتوقيت الرباط.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على “MBC العراق”، كلّ أحد الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 مساءً بتوقيت العراق، و”يوميات البوليفارد” يومياً ما عدا الأحد عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

تُعرض “يوميات البوليفارد” على MBC4، يومياً 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية وعلى MBC5 الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت الرباط.

تُعرض حلقات “بوليفارد بلَس” و”إكسترا بوليفارد” من الثلاثاء إلى السبت على منصة “شاهد” المفتوحة.