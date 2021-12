بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعة واحدة مضت التعليقات على “ستاند أب سكتش” بنسخته العربية على على “شاهد VIP” مغلقة

متابعة بتجــرد: أعلنت “شاهد VIP”، منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC”، عن حيازة وعرض النسخة المحلية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من سلسلة الستاند أب كوميدي العالمية الشهيرة The Stand UP Sketch Show. يأتي هذا الإعلان بعد الاتفاق على منح استوديوهات بي بي سي – BBC Studio حقوق إنتاج نسخة الشرق الأوسط من البرنامج لصالح Different Productions، علماً أن النسخة الأصلية العالمية تنتجها استوديوهات Spirit Studios التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

في هذا السياق، قال طارق الابراهيم مدير عام المحتوى- شاهد : “نحن فخورون لقيام منصتنا بحيازة وعرض النسخة المحلية من هذه السلسلة العالمية الشهيرة لاستعراضات الستاند أب كوميدي.” وأضاف: “تحفل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنخبة من المواهب الكوميدية الاستثنائية، وقد تمكن عدد كبير منهم من تحقيق شهرة رائجة في المنطقة بسرعة قياسية، لذا يهمنا أن نعرض تلك المواهب على أكبر عدد من المشاهدين، ونساعد في انتشارها وكذلك في رواج هذا النمط الراقي من الكوميديا التي تلقى إقبالاً محلياً يوازي نظيره العالمي.”

تضم هذه السلسلة التي ستحمل اسم “ستاند أب سكتش” عشر حلقات مدة كل حلقة 30 دقيقة، وستعرض مجموعة من المواهب الكوميدية من مختلف أرجاء العالم العربي والمنطقة، وهم الكوميديان والكاتب الفلسطيني-الأميركي مو عامر، والثنائي المصري خالد منصور وشادي ألفونس، والكوميديان الإماراتي علي السيد، والكوميديان الإيراني- الأمريكي ماز جبراني، وريم عيدان، منى أبورميشان، أحمد الشمري، ونهو تشونغ، مينا ليتشيوني، علي السيد، عبد الرحمن الشيخي، عدي خليفة، شاكر الشريف، طوني أبو جودة.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني سوق عالمية تحصل على حقوق إنتاج نسختها المحلية من هذه السلسلة الكوميدية الاستعراضية الشهيرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي أحرزته النسخة السويدية من السلسلة نفسها، والتي عرضت عبر خدمة شبكة SVT في نهاية عام 2020.

جدير بالذكر أن النسخة الأصلية من The Stand Up Sketch Show ابتدعتها وأنتجتها استوديوهات Spirit Studios لصالح ITV2 في المملكة المتحدة، وقد حازت على جائزة “أفضل كوميديا” في مهرجان International Format Awards لعام 2020.

تُعرض سلسلة الستاند أب كوميدي “ستاند أب سكتش” الآن على منصة “شاهد VIP”.