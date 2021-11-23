شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة ترد على منتقديها: "عملية التجميل اللى عملتها للذات والنفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت الفنانة سارة سلامة عن صمتها تجاه الانتقادات التي تعرضت لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تغير ملامحها خلال الصور الأخيرة التي قامت بنشرها عبر حساباتها، والتي قال المتابعون إنها قامت بعملية تجميل ولكنها كانت أجمل في السابق.

ونشرت سارة سلامة صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وردت قائلة: "أول عملية تجميل عملتها هى تجميل الذات والنفس ربنا يشفى كل نفس مريضة".

وتظهر الفنانة سارة سلامة، كل فترة على السوشيال ميديا وتنشر صورًا جديدة لها بعد فترة غياب، ولكن هذه المرة مختلفة بسبب الصور الجديدة التي نشرتها وظهرت بملامح مختلفة كثيرًا، ودخل عدد من المتابعين يعلقون على الصور بأن شكلها قبل عملية التجميل أحلى وأن ملامحها الأول كانت أجمل وأن شكلها أختلف كثيرًا.

وآخر أعمال الفنانة سارة سلامة، المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني.

مسلسل "اسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.











