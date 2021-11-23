شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يشيع جثمان ابن شقيقته بعد ظهر اليوم من مسجد الحصرى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع الكينج محمد منير، جثمان معتصم كمال، ابن شقيقته، بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الحصري بأكتوبر على أن يتم دفن الجثمان في مقابرالأسرة بطريق الفيوم، حيث يعيش منير صدمة كبيرة بعد سماع خبر الوفاة أمس الاثنين.

وكان الكينج محمد منير عاد إلى القاهرة بداية الشهر الجارى من ألمانيا، بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عددًا من الحفلات، كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الأغانى السينجل لطرحها خلال موسم الشتاء.

من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان أكرم حسنى عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، قائلاً: "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دي، وهو في ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية".

وأضاف الفنان أكرم حسنى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن: في الماضى كان من ضمن أحلامى فقط أن أجلس مع الكينج محمد منير، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغنى لى أغنية فهذا شعور جيد للغاية.