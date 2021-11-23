"فريق الأحلام".. شيكو ينشر صورة من كواليس تصوير مسلسل "اللعبة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان شيكو، صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة".

الصورة التي نشرها "شيكو" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، جمعته بالفنان محمد ثروت، والفنان سامي مغاوري، وعلّق عليها قائلا: "فريق الأحلام".

وطرحت منصة شاهد vip قبل أيام الحلقة التمهيدية من مسلسل "اللعبة - بجد وجد"، وظهر خلالها هشام ماجد وشيكو بشخصياتهما الحقيقية.

وطرح الفنان شيكو، مؤخرا، الإعلان الأول للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" والذي من المقرر طرحه خلال الأشهر المقبلة عبر منصة شاهد VIP.

وحصدت قناة "MBC مصر"، مؤخرا، جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسل "اللعبة 2"، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني، وإنتاج أمير شوقي.