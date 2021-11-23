موعد حفل محمد حماقي في السعودية بموسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحيي النجم محمد حماقي، حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل، في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض 2021.

وكشف حماقي، عن حفله في السعودية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ونشر البوستر الخاص به، وعلّق: "أهل الرياض.. وحشتوني.. هشوفكم يوم ٢ ديسمبر إن شاء الله في حفلات موسم الرياض".

وتطرح تذاكر الحفل بداية من اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً عبر موقع موسم الرياض الرسمي.

وطرح النجم محمد حماقي، مؤخرا، ألبومه الجديد "يا فاتني" والمكون من 14 أغنية، وتعاون خلاله مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، وعزيز الشافعي، ومن الملحنين فتعاون مع عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، ومن الموزعين فتعاون مع تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل، وغيرهم.