مسلسل “طهران” الإسرائيلي ينال جائزة “إيمي” لأفضل مسلسل درامي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2021 10:14 صباحًا

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هيئة البث الإسرائيلية على فوز مسلسل “طهران” بجائزة “إيمي” الدولية لأفضل مسلسل درامي.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال نفتالي بينيت: “مبروك لهيئة الإذاعة الإسرائيلية فوزها بمسلسل “طهران” في جائزة إيمي الدولية..إنه تكريم كبير للإبداع الثقافي الإسرائيلي”.

من جانبه، أوضح وزير الثقافة الإسرائيلي، حيلي تروبير، أن “طاقم المنتجين والممثلين لمسلسل “طهران” أثبت أن مستوى العمل الثقافي في إسرائيل عال جدا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مسلسل إسرائيلي على هذه الجائزة، وأول مرة يدرج فيها مسلسل بإنتاج هيئة البث الإسرائيلي في قائمة جوائز “إيمي”.

ويستوحي مسلسل “طهران” التلفزيوني الإسرائيلي فكرته من التوتر وحالة العداء المستشرية بين إسرائيل وإيران، مقدما للجمهور قصة عميلة استخبارات إسرائيلية تذهب إلى إيران لاختراق مفاعل نووي.