شكرا لقرائتكم خبر عن 19 وشما بجسدها.. 10 معلومات عن مايلى سايرس فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة العالمية مايلي سايرس بعيد ميلادها فهي من مواليد 23 نوفمبرعام 1992، وهي من الفنانات متعددات المواهب فهي ممثلة ومغنية وكاتبة، ونالت شهرتها بشخصية هانا مونتانا والتي تُعتبر أشهر أعمالها ونرصد اليوم 10 معلومات عن تلك الفنانة في عيد ميلادها.



مايلي سايرس

وصلت إلى الشهرة كمراهقة محبوبة في المسلسل التلفزيوني Hannah Montana الذي عُرض على شبكة قنوات ديزني، وأخذت المركز 35 في قائمة مجلة فوربس للمشاهير المئة، وتُعتبر سايرس واحدة من أغنى المشاهير المراهقين في جيلها.

في سن السابعة عشر صُنفت في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أغنى 20 مغنية في العالم وتقدر حاليًا ثروتها بـ 200000000 دولار أمريكي.

رُشحت لأكثر من 100 جائزة مختلفة عن أعمالها المميزة في التمثيل والغناء وكتابة الأغاني، وفازت بأكثر من 50 جائزة ضمن مختلف الفئات ومنها جائزة MTV للأفلام وجائزة اختيار المراهقين وجوائز خيار الشعب.

لديها 19 وشم على كامل جسدها ومن ضمنها سبعة وشوم في يدها اليمنى فقط.

شاركت في عام 2018 بألبوم Female Pop Ballads مع عدد من النجوم أمثال ماريا كاري وجينيفر لوبيز وسيلين ديون وغيرهم.



مايلي متعددة المواهب

شاركت ببطولة المسلسل التلفزيوني Crisis in Six Scenes مع المخرج وودي آلن في عام 2016.

أغنيتها الشهيرة Wrecking Ball التي طرحتها في 2013 حققت أكثر من مليار و136 مليون مشاهدة حتى الآن عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

في عام 2010 أدت شخصية فيرونيكا ميلر في فيلم المراهقين الدرامي الرومانسي The Last Song المُقتبس من رواية تحمل نفس الاسم.

أشهر أقوالها: أي شخص يكرهك هو دائمًا أدني منك، فقط لأنه يشعر بالغيرة مما تملك