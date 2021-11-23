شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تصور مشاهد حفل زفاف بـ"آخر دور" بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة دينا الشربينى مشاهد حفل زفاف ضمن أحداث مسلسلها الجديد "آخر دور"، فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، ويستمر التصوير لمدة يوم واحد وينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل.

وانطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية، وهو بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل "آخر دور"، في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.