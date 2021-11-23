شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات مبروك يطارد محمد إمام فى أحداث فيلم "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطارد الفنان الشحات مبروك النجم محمد إمام فى أحداث فيلم "عمهم"، ويحاول الأخير الهروب منه، وتم تصوير مشاهد الهروب فى منطقة الحزام الأخضر، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة.

​فيلم "عمهم"، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب، والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك التى تتطلب تكلفة إنتاجية عالية.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

يذكر أن الشحات مبروك قال خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365، "كنت كوميدي ومراتي علمتنى الجرأة، وأنا عندي 17 سنة، وكنت خايف أتزوجها لحسن أخوها يقول عليا خائن، وخاصة أنه كان صاحبى".

وواصل: "أمتلك الكثير في الفن.. وعملت كل حاجة في الرياضة، ولسه معملتش حاجة في الفن.. أمتلك الكثير الذي يمكنني تقديمه".