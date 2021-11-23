في حضور ابنته.. والد حلا شيحة يشكر معز مسعود وهكذا علّق الأخير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شهد حفل توقيع كتاب "روح مصرية" للفنان التشكيلي أحمد شيحة، لحظات مؤثرة تجمعه ببناته حلا شيحة وزوجها المنتج والباحث معز مسعود وهنا شيحة ومايا شيحة ورشا شيحة ووالدتهن نادية زيتون، بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس.

وفي فيديو نشره برنامج "et بالعربي"؛ وجه "شيحة" الشكر لزوج ابنته معز مسعود على حرصه على الحضور رغم وفاته شقيقتها قبل أيام؛ قائلا: "بحيي الأستاذ معز على مجيئه بالرغم من الظروف اللي بيمر بيها، وأسرته أسرتنا، وبشكره جدا".

ورد "معز" وإلى جواره زوجته حلا شيحة، قائلا: "أقوله له ألف مبروك، والتعبير عن الجمال إلهام، وإحنا نحب نشوف الشخص المُلهم، وجايين نذوق ده، في وسط ظروف كنا فيها هو وقف معانا جدا فيها، وجِه في وفاة شقيقتي علا مسعود الله يرحمها، وأخد العزاء معايا، فزي ما ذوقنا مع بعض لحظات من الجلال، نذوق مع بعض لحظات من الجمال".

وحضرت الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود معرض والدها الفنان أحمد شيحة الذي يحمل عنوان "روح مصرية" في جاليري بيكاسو بالتجمع الخامس، مساء السبت، وذلك بحضور الفنانة هنا شيحة وعدد من الفنانين التشكيليين وبعض الشخصيات العامة.

وقام الفنان أحمد شيحة بتوقيع كتابه من إصدار جاليري بيكاسو، ويحمل بين طياته أعمالاً للفنان عبر سنواته الإبداعية ومراحلها المختلفة وتقنياتها المتعددة مصحوبًا بالدراسات النقدية العديدة من أشهر نقاد الحركة التشكيلية بالمنطقة العربية.

ويضم معرض "روح مصرية" للفنان أحمد شيحة ما يقرب من 50 عملاً فنيًا.