شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تعترف لـ سهير البابلي بمقالب حقيقية في "بكيزة وزغلول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت قناة Dmc، عرض حلقة الفنانة الراحلة سهير البابلي في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس والتى تم تسجيلها منذ 7 سنوات، وتحدثت سهير البابلى عن كواليس مسلسل "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أكتر حاجة فكراها مشهد التعبان لأنه كان حقيقى، واترعبت بجد وانتى يا إسعاد كنتى بتعملى فيا مقالب جامدة".

وتابعت إسعاد يونس: "أنا كنت للأسف شريرة وكنت متفقة مع أحمد بدر الدين وقال إنه عاوز ياخد رد فعل حقيقى فنحطلها تعبان بجد تحت الغطا، وجاب الراجل بتاع التعابين وشال أسنانه، وفعلا انتى مكنتيش تعرفى غير انك هتشيلى الغطا ومش عارفة ايه اللى هتشوفيه، وحسن مصطفى من خوفه جرى بدون النظر ممكن يشيل ايه في طريقه لدرجة أنه وهو بيجرى راح شايط المصور والكاميرا".

وأضافت إسعاد يونس: "المقلب الثانى اللى عملناه فيكى كان في مشهد الكشرى، مكناش لاقيين كومبارس وقتها، وأحمد بدر الدين قال نجيب ناس حقيقة فجاب عمال في العمارة، وقالهم لو واحدة ست جت قالتلكوا أقلعوا الخوذة يبقى بتشتمكوا، وتابعت سهير البابلى، عشان كده أول ما عملت كده راح دالقنى في قلب الترابيزة.

وأضافت إسعاد يونس، روحتى قايلة لنا انتوا مدبرين ليا ده وضربتينا بالحلة والرز كله جه على عدسة الكاميرا".