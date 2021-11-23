شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن شقيقة الكينج محمد منير والجنازة غدا فى السادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الكينج محمد منير بصدمة كبيرة مؤخراً بعدما رحل عن عالمنا معتصم كمال، ابن شقيقته، وعلم ”الخليج 365” أن صلاة الجنازة ستقام شعائرها غدًا الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في مسجد الحصري بأكتوبر.

وكان الكينج محمد منير عاد إلى القاهرة بداية الشهر الجارى من ألمانيا، بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عددًا من الحفلات، كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الأغانى السينجل لطرحهم خلال موسم الشتاء.

من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان أكرم حسنى من فترة عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، قائلاً: "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دي، وهو في ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية".

وأضاف الفنان أكرم حسنى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن: في الماضى كان من ضمن أحلامى فقط أن أجلس مع الكينج محمد منير، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغنى لى أغنية فهذا شعور جيد للغاية.

وتابع الفنان أكرم حسنى: نستعد أنا والفنانة نيللى كريم لفيلم العميل صفر، ومن الأشياء التي انتظرها بفارغ الصبر انتهاء التصوير لأنى أحب هذا الفيلم للغاية وأعجبت بفكرته ويشرفنى العمل مع نيللى كريم وبيومى فؤاد والفنانة لبلبة.