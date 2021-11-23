شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد استكمال تصوير فيلم Black Panther 2 بعد إصابة إحدى نجماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكثيرون من محبى الجزء الأول لفيلم Black Panther مشاهدة الجزء الثانى من العمل المنتظر عرضه العام المقبل، وفقاً لتأكيد صناعه، إلا أنهم اصطدموا بأزمة ممثَّلة في إصابة ليتيشا رايت في أغسطس الماضى، مما حال دون تصوير مشاهدها منذ هذا التوقيت.

موقع deadline بدوره أكد أن الفيلم سيتم استئنافه في يناير من العام المقبل، بعدما أكدت الفحوصات الأخيرة أنها لم تتعافَ من إصابة كتفها إلى الآن، بالإضافة إلى ارتجاج في المخ أيضاً، وبالتالي ستستأنف مشاهدها في يناير من 2022.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.