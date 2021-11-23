شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ويبقى الأثر الحلقة 8.. صدام نجلاء بدر مع جد أبنائها وصدمة إيناس كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، والتي يتم عرضها على قناة dmc، تطورات كبيرة في الأحداث، حيث تدخل ياسمين (نجلاء بدر" في مشادة مع ابنها الأكبر وليد بسبب رفضه المذاكرة بعد نقله من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الحكومية حسب رغبة جده الذي يجسد دوره محمد التاجى.

ذهبت ياسمين إلى جارها (لطفى لبيب) لتشكى له حالها، لتتدخل زوجة لبيب وتنصحها برفع دعوى قضائية وتطلب الوصاية على أبنائها حتى تسطيع نقلهم إلى المدرسة التي ترغب فيها، ولكن لطفى لبيب يؤكد لها أن هذه القضايا تستغرق وقتا طويلا وستكون السنة الدراسية انتهت قبل الحكم فيها.

ويظهر صاحب مركز التجميل الذى تعمل فيه هدير (إلهام عبد البديع) ولم يجدها صباحاً في المكان، حيث لم يعلم أنه تم القبض عليها بسبب وصل الأمانة، ويعرف من كاميرات المراقبة أن زميلها في السنتر حتى لمقابلتها ليلاً فيطرده لتحذيره أكثر من مرة بالابتعاد عنها، ولكنه يذهب إلى القسم ويدفع قيمة وصل الأمانة 30 ألف جنيه وتخرج هدير وتعود إلى منزلها.

تعود كاميليا (إيناس كامل) للمنزل بعد لقاء المحامى، حيث أخبرها أنه لا يعلم مكان أموال زوجها إيهاب (مصطفى درويش)، إلا أنه أكد بحقها فى الميراث لأنها فى شهور العدة، وتدخل حماتها وتحدث مشادة بينهما، وتذهب كاميليا، بعد ذلك إلى شركة زوجها وتجد شقيق زوجها فى مكتبه ويبلغها بان الخزنة خاوية من كل شىء، وأن أموال إيهاب زوجها 12 مليون جنيه تم تحويلها خارج مصر.

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.