شكرا لقرائتكم خبر عن سهير البابلي: أنا كوميدية العيلة وكانوا بيتراهنوا يضحكونى في مدرسة المشاغبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت قناة Dmc، عرض حلقة الفنانة الراحلة سهير البابلي في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، والتى تم تسجيلها منذ 7 سنوات، وتحدثت سهير البابلى خلالها عن بدايتها وكواليس مسرحية مدرسة المشاغبين.

وقالت الفنانة سهير البابلي: "أنا طبيعية جدا في التمثيل حتى في التراجيدى، وأسلوبى وكلامى فيه كوميديا، يعنى أنا ساعات ليا كلام في التراجيدي بيضحك، ومن هنا شافنى سمير خفاجى، وقالى لازم أكون معاه وكانت أول حاجة ليا معه هي "مدرسة المشاغبين".

وتابعت سهير البابلي: "أنا حتى في العيلة كوميدية وحياتى كلها ضحك ولعب وجد وحب، ومن ضمن كواليس مسرحية مدرسة المشاغبين كانوا بيتجمعوا ويتفقوا ويتراهنوا انهم يضحكونى على المسرح بس كنت أنا اللى بضحكهم بمجرد لما أقف أو أروح لسعيد صالح".

وأضافت الفنانة سهير البابلي: "قعدنا 7 سنين نعمل رواية مدرسة المشاغبين واستمر عرضها سنتين أو ثلاث سنوات متواصلة، وبعد كده على فترات منفضلة لما نحب نجيب فلوس نروح نعملها تانى".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذي كانت تُعَالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفات واحتجازها بالرعاية المركزة.