شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تنضم لـ"القاتل الذى أحبنى" مع هانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة لقاء سويدان الفنان هانى رمزى في بطولة مسلسل "القاتل الذى أحبنى"، والذى يعيده إلى الدراما بعد فترة غياب حوالى 8 سنوات، ويجسد من خلاله شخصية رسام يمتلك معرض، وتحدث عدد من المواقف الكوميدية مع عدد من أبطال العمل.

وأعربت لقاء سويدان عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذى يضم مجموعة من النجوم وتتمنى أن ينال دورها إعجاب الجمهور، حيث تلعب دورا محوريا ضمن الأحداث، ومن المقرر طرحه على أحد المنصات خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته كل من الفنان صلاح عبدالله وسهير رمزى ورانيا منصور، ومن تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين.





من ناحية أخرى تشارك الفنانة لقاء سويدان في مسلسل "أيام" المقرر طرحه غدا الثلاثاء على أحد المنصات، وتظهر ضمن أحداثه بالحجاب حسب شخصيتها التي تجسدها من خلال العمل التي انتهت من تصوير عدد من مشاهده في بيروت، وكشفت لقاء عن بوستر المسلسل التي تجسد من خلاله شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.

مسلسل "أيام " كان يحمل مسبقا اسم ""أيام وبنعيشها" وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين .





وعرضت للفنانة لقاء سويدان مؤخرا مسرحية "سيد درويش" وقدمت من خلالها شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين منهم ميدو عادل ورشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.