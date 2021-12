شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تسترجع ذكريات حادث اليم تعرضت له فى 2017 بعد عطل محرك طائرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الممثلة جينيفر لورانس ذكريات تعرضها لحادث أليم عام 2017، اثناء ركوبها طائرة خاصة، وانخفاض ضغط الهواء في المقصورة، بعد تعطل أحد محركي الطائرة، وذلك أثناء حوارها مع مجلة Vanity Fair التي تصدرت غلافها مؤخراً.

وقالت: "كنا على متن الطائرة وفجأة تعرضنا لانخفاض بضغط الهواء بصورة كبيرة، مما أشعرنا برعب شديد وقتها، جعلنى متأكدة من أن الموت بات قريبا جدا، كما تألمت للغاية أثناء حملى لكلبى الصغير بين ذراعى مما جعلنى أشعر أنه هو الآخر لن ينجو من ذلك".



جينيفر لورانس

وأضافت: "حينما اقتربنا من الهبوط بسلام، شعرت بأن الأمر لن يمر مرور الكرام، وأنه قد يتطور لحرائق قد تجعلنى أنجو ولكن بآثار سلبية جراء ذلك، منها على الأقل احتراق شعرى، لأدعو وقتها بشكل كبير كى أكون سالمة".

من ناحية أخرى سبق أن تم الكشف عن التريلر الدعائي للفيلم الكوميدي "Don’t Look Up"، بطولة ليوناردو دي كابريو، وهو أيضًا أول فيلم لـ جينيفر لورانس منذ عام 2019، ويأتي هذا المقطع الدعائي بعد شهرين من إطلاق مقطع تشويقي قصير في سبتمبر الماضي، ويحكي الفيلم قصة عالمين فلكين منخفضي المستوى، هما ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس، اللذان يجب عليهما الذهاب في جولة إعلامية ضخمة لتحذير البشرية من اقتراب مذنب سيدمر كوكب الأرض.

فيلم "Don’t Look Up" من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي، وبدأ تصويره خلال العام الماضي، أي قبل عام تقريبًا من حمل بطلته النجمة جينيفر لورانس التي كشفت رسميًا عن حملها بطفلها الأول من زوجها كوك ماروني، ويتوقع الجمهور تحقيق فيلم "Don't Look Up" للمخرج آدم مكاي، نجاحًا مماثلًا لأفلامه السابقة، والتي منها "The Big Short" و"VICE" وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور فور عرضها، ومن المقرر طرح فيلم "Don’t Look Up" في دور العرض بالمملكة المتحدة في 10 ديسمبر المقبل.