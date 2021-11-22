شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" لموسم رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج أحمد السبكى تأجيل تصوير مسلسل "رمضان كريم 2"، وذلك لانشغال بعض نجوم المسلسل بتصوير أعمال أخرى حسبما أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، موضحًا أنه تم الانتهاء بالفعل من كتابة الـ 15 حلقة الأولى من أحداث المسلسل، وكان من المفتر ض بدء تصوير الجزء الثانى أول شهر أكتوبر الماضى، لكن تولدت بعض المعوقات أدت إلى التاجيل أولها اعتذار المخرج سامح عبد العزيز، واستبداله بالمخرج إسلام خيرى ثم اعتذار روبى وشريف سلامة .

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، خطوطًا درامية جديدة فى الأحداث، وظهور أكثر من شخصية جديدة، إلا أن ما يربط الجزأين، أن أحداثهما تدور خلال شهر رمضان.

وعرض الجزء الأول من المسلسل فى رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم روبى وسيد رجب وريهام عبد الغفور والراحل محمود الجندى وغيرهم.

ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.