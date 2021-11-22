شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى لـ"الخليج 365" : أتعاون مع عمرو مصطفى فى 3 أغانى هيكسروا الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة اللبنانية لـ"الخليج 365" أنها تتعاون مع الملحن عمرو مصطفى في حوالى 3 أغانٍ يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واصفة إياه بأهم الملحنين الموجودين في الوطن العربى وحققنا نجاحات كثيرة سابقة، كما أن الأغانى من كلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة ومازلنا في مرحلة الاختيار، وتحمل عددًا من المفاجآت، وإن شاء تكسر الدنيا كالعادة أثناء طرحها.

وأعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها مؤخرًا على أغنية "عكس الطبيعة" التي حققت نجاح كبير، معربة أيضًا عن سعادتها بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد زعيم.

وقالت نوال الزغبى في تصريحات لـ"الخليج 365" عن أغنية "عكس الطبيعة" تعتبر أسرع أغنية نفذتها عندما سمعتها من الشاعر أحمد راؤول والملحن أحمد زعيم، مشيرة أنها اغنية جديدة ومختلفة عليها تمامًا عن أغانيها السابقة، وفيها طاقة إيجابية، مؤكدة أنها تتعاون معهم في أغانى أخرى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت، ووصفت الشاعر راؤول بالمنقذ.

وكشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى لـ"الخليج 365" فى حوار مع الزميل مصطفى القصبى، عن العديد من الأسرار فى حياتها، وتحدثت عن كواليس أغنيتها الأخيرة "عكس الطبيعة" التي طرحتها وحققت نجاحًا كبيرًا، وفكرة تسريب أغنية "نقطة انتهى" كما تحدثت عن عدم معرفتها بالفنان محمد رمضان وأنها لاتعلم من هو، كما تحدثت عن الحب في حياتها ومواصفات فتى أحلامها، وعن أفضل مطربة نجحت في مجال التمثيل وتفاصيل أخرى كشفتها من خلال الحوار الذى ينشر قريبًا في الخليج 365.

وطرحت نوال الزغبى، أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" رسميًا عبر قناتها على يوتيوب، بعد أن تم تسريبها مؤخرًا وإحداثها حالة من الجدل عب منصات السوشيال ميديا، معربة عن سعادتها بطرح الأغنية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "أخيرًا نقطة" انتهى متاحة الآن على قناتى على يوتيوب، استمتعوا بها".



























