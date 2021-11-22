شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تحصد جائزتين ضمن فعاليات American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت النجمة العالمية تايلور سويفت من حجز اسمها ضمن قائمة الفائزين بفعاليات جوائز American Music Awards، وذلك بعدما نالت تايلور سويفت جائزة أفضل مغنية pop، كما لم تقتصر جوائزها على ذلك، وإنما تُوجت أيضاً بجائزة أفضل البوم pop، عن ألبومها evermore.

وكان المغنى العالمى ذا ويكند قد فاز بجائزة أفضل مغنى ضمن فعاليات مهرجان American Music Awards، وذلك بعدما أسدلت الستار على الجوائز لهذا العام، خلال حفل ضخم بدأت النجمة جينيفر لوبيز بإحيائه من خلال غناء عدد من أغانيها المميزة وسط تألق كبير من جانبها مثلما ذكر تقرير الديلى ميل.

وأضاف التقرير أن المغنية الشهيرة خطفت الأنظار من الجميع أثناء غنائها على مسرح American Music Awards، وذلك بمفاجأة الجميع بارتداء فستان زفاف وهى تتألق في الغناء بفعاليات توزيع جوائز AMAs، فى حين توج المغني ايد شيرين بجائزة افضل مطرب pop ضمن فعاليات American Music Awards.

المغنية العالمية التي تزوجت ثلاث مرات من قبل وخُطبت مرتين، تعيش حاليًا حالة من الحب بصحبة شريك حياتها بن افليك، وبالتالي ما إن ارتدت فستان الزفاف حتى تكهن الكثيرون أن هذا تلميح صريح منها باقتراب الزواج، خاصة أنها فاجأت الجميع به، بعدما ظهرت فى البداية وهى ترتدى طاقم أسود ثم خلعته ليظهر فستان الزفاف.

وكانت النجمة جينيفر لوبيز التى ترتبط حاليًا بعلاقة رومانسية مع بن افليك قد ألمحت إلى إمكانية إقدامها على خطوة الزواج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة خلال تصريحاتها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Today" أنها إنسانة رومانسية بطبيعتها، وبالتالي لا يمكن أن تدلى بتصريح يؤكد غلق باب الزواج مرة أخرى.