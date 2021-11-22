شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى لـ"الخليج 365": "عكس الطبيعة" أسرع أغنية نفذتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها مؤخرًا على أغنية "عكس الطبيعة" التي حققت نجاحًا كبيرًا، معربة أيضًا عن سعادتها بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد زعيم.

وقالت نوال الزغبى في تصريحات لـ"الخليج 365" عن أغنية "عكس الطبيعة" تعتبر أسرع أغنية نفذتها عندما سمعتها من الشاعر أحمد راؤول وهى من الحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، مشيرة إلى أنها أغنية جديدة ومختلفة عليها تماما عن اغانيها السابقة، وفيها طاقة إيجابية، بالإضافة إلى أن تصوير الفيديو كليب مختلف، مؤكدة أنها تتعاون معهم في اغانى أخرى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت، ووصفت الشاعر أحمد راؤول بالمنقذ.

وكشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى لـ"الخليج 365" فى حوار مع الزميل مصطفى القصبى، عن العديد من الأسرار فى حياتها، وتحدثت عن كواليس أغنيتها الأخيرة "عكس الطبيعة" التي طرحتها وحققت نجاحًا كبيرًا، وفكرة تسريب أغنية "نقطة انتهى" كما تحدثت عن عدم معرفتها بالفنان محمد رمضان وأنها لاتعلم من هو، كما تحدثت عن الحب في حياتها ومواصفات فتى أحلامها، وعن أفضل مطربة نجحت في مجال التمثيل وتفاصيل أخرى كشفتها من خلال الحوار الذى ينشر قريبًا في الخليج 365.

وطرحت نوال الزغبى، أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" رسميًا عبر قناتها على يوتيوب، بعد أن تم تسريبها مؤخرًا وإحداثها حالة من الجدل عب منصات السوشيال ميديا، معربة عن سعادتها بطرح الأغنية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "أخيرًا نقطة" انتهى متاحة الآن على قناتى على يوتيوب، استمتعوا بها".























