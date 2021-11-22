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وفاة نجل شقيقة محمد منير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي مساء اليوم الاثنين، نجل شقيقة الفنان الكبير محمد منير، ويدعى "معتصم"، وذلك بعد ٣ أيام من نقله للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

مصادر مقربة من الفنان محمد منير قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الراحل دخل المستشفى منذ ٣ أيام، وتوفي مساء اليوم، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر غدا الثلاثاء".

وعاد الكينج محمد منير الأسبوع الماضي بصحبة المطرب المصري الألماني عادل طويل، إلى القاهرة من ألمانيا، بعد رحلة أوروبية دامت ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عدد من الحفلات، كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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