محمد هنيدي ينشر صورة مع منى زكي من كواليس "الجواهرجي": "راجعين تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر النجم محمد هنيدي، صورة تجمعه مع النجمة منى زكي، من كواليس تصوير فيلم "الجواهرجي".

وعلّق هنيدي على الصورة والتي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلا: "راجعين من تاني".

ويجمع "الجواهرجي" الثنائي "هنيدي ومنى" بعد فترة غياب منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.