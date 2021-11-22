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هند صبري لجمهورها: "كل عام وأنا قوية بكم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة التونسية هند صبري، على توجيه الشكر لجمهورها، الذي حرص على تهنئتها بعيد ميلادها.

ونشرت "هند" صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، علقت عليها: "أشكركم على معايداتكم الجميلة في عيد ميلادي، سنة مش سهلة على الكل وما أسعفناش فيها غير دفئ اللي بيحبونا ونحبهم، كل عام وأنا قوية بيكم".

واحتفلت الفنانة هند صبري بعيد ميلادها يوم 20 نوفمبر، وتعتبر "هند" من أشهر النجمات على الساحة الفنية، وفي رصيدها الفني عدد من الأعمال الهامة، أبرزها: "الجزيرة، الفيل الأزرق 2، عايزة أتجوز، مذكرات مراهقة، إبراهيم الأبيض، أسماء، عمارة يعقوبيان".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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