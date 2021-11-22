أول تعليق من سارة سلامة حول إجرائها عملية تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الفنانة الشابة سارة سلامة، على ما أثير مؤخرا حول إجرائها عملية تجميل.

ونشرت سارة، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس.. ربنا يشفي كل نفس مريضة".

وأثارت سارة سلامة مؤخرا الجدل بعد نشرها مجموعة صور عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" ظهرت فيها بملامح مختلفة.

وتصدرت "سارة" التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات عليها، ومن بينها: "إيه الجمال دا، شكلك اتغير، مين دي، عملتي في وشك كده ليه، كل ده تجميل" وغيرها.

وشاركت سارة مؤخرا في المسلسل الكوميدي "إسعاف يونس" الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني.