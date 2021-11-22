هالة صدقي عن سهير البابلي: "ممثلة فوق العادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي وافتها المنية مساء أمس الأحد.

وكتبت: "ورحلت سكينة أقوى ممثلة كوميدية ظهرت في هذه الفترة مع العظيمة شويكار، ولكن سهير البابلي كان لها مدرسة خاصة جدا وتعلمت منها الكثير".

وتابعت: "كان يشرفني دائما عند سؤالها عن من تجدي نفسك من بنات هذا الجيل كان الشرف الكبير أنها تذكر اسمي، الله يرحمها كنتي بجد ممثلة فوق العادة".

ورحلت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عاما، وشيع جثمانها عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنانة الكبيرة من مواليد محافظة دمياط عام 1935، لها رصيد فني كبير في المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أبرز أعمالها: "بكيزة وزغلول، استقالة عالمة ذرة، ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

