محمد صلاح ينافس على لقب “الأفضل في العالم”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ دقيقة واحدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي سيتم الكشف عن الفائز بها في حفل عبر الإنترنت يوم 17 كانون الثاني/ يناير من عام 2022.

وينافس الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على لقب اللاعب “الأفضل” ضمن جوائز الاتحاد الدولي، بعدما اختير، يوم الاثنين، ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما والإيطالي جورجينيو.

ومن بين المرشحين أيضاً للجائزة التي منحت للمرة الأولى في العام 2017، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وهما المرشحان الدائمان، إضافة إلى البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي (باريس سام جرمان)، كما ينافس البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني للاحتفاظ باللقب.

وسينتهي التصويت بتاريخ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.

وفيما يلي القائمة المختصرة للاعبين الـ11:

– الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

– البلجيكي كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي)

– النرويجي ايرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)

– الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)

-الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)

– البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

– الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

– الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان

– البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)

-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

– المصري محمد صلاح (ليفربول)