فيديو.. قط مشاكس يقتحم برنامج تلفزيوني مباشر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2021 7:18 مساءً

في موقف طريف، اقتحم قط مشاكس حوارًا سياسيًا متلفزًا على قناة ” القوقاز” الجورجية، أثناء حلقة خصصت لمناقشة الوضع السياسي في البلاد.

واضطر مقدم البرامج التلفزيونية، ديفيد أكوبارديا، إلى تغيير الحوار مؤقتا، بعدما قفز القط على الطاولة واستعرض نفسه أمام الكاميرا ليقوم الضيف السياسي جيديفان بوبخادزي بمداعبته.

وحاول أكوبارديا إقناع الحيوان عدة مرات من النزول من على الطاولة، ليطلب المساعدة من المتواجدين في الاستوديو.

ولم يبدي المذيع انزعاجه من المقاطعة من قبل القطة و(تدعى كاكوتسا) بل ومازح الوضع وقارنه بالوضع السياسي في جورجيا.