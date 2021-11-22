شكرا لقرائتكم خبر عن وخلصت الحكايات.. كيم كاردشيان وكانى ويست فى علاقات جديدة بعد أشهر من انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انفصال كيم كاردشيان وكانى ويست عن بعضهما بداية العام الجارى، ما أثار صدمة كبيرة لمتابعيهما ممن اعتادوا على تكوين الثنائى واحدًا من أشهر الثنائيات حول العالم إلا أن الاثنين لم يحتاجا وقتًا طويلاً لدخول قصص حب جديدة، وذلك بعدما كشفت المواقع الأجنبية عن ارتباط كلاً منهما.

وذلك برغم تأكيد عدة تقارير على أن الثنائى يرغبان في استعادة علاقتهما، إلا أن تأكيد علاقاتهما الجديدة نفى كل المزاعم السابقة حول نيتهما في العودة للعيش معًا.



كيم كاردشيان وكانى

بداية القصة جاءت من كانى ويست الذى ارتبط في وقت سابق بـ إيرينا شايك قبل أن ينفصلا سريعًا، ليدخل في قصة حب جديدة على الفور مع عارضة أزياء أخرى هي فينيتريا، وذلك بعدما ظهرا سويًا معًا أثناء مشاهدة مباراة في كرة السلة.



كانى-ويست-وصديقته-الجديدة

بدورها كيم كاردشيان لم تعش وحيدة بدون قصة حب بعدما التقطت عدسات المصورين صورًا لها بصحبة الممثل الكوميدى بيت ديفيدسون وكدت علاقتهما الرومانسية.



كيم وبيت

وكان لمح المطرب العالمى كانى ويست، فى وقت سابق إلى رغبته فى العودة إلى زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، حيث ظهر فى مقابلة تليفزيونية تم تسجيلها الشهر الماضى بقصة شعره الغريبة التى صففها مؤخرًا.

وقال ويست، خلال اللقاء التليفزيونى، إنه لا يزال يريد العودة إلى زوجته السابقة كيم كاردشيان، بالرغم من إجراءات الطلاق المستمرة، منتقدًا أغنية Saturday Night Live لتصويرها انفصالهما، كما اعترف بأنه يريد المصالحة معها، إلا أنه باعلانه عن ارتباطه فاجأ الجميع ممن تكهنوا بقرب عودته لـ كيم.