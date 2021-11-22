شكرا لقرائتكم خبر عن ذا ويكند وايد شيرين الأفضل بفعاليات American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المغنى العالمى ذا ويكند بجائزة أفضل مغنى ضمن فعاليات مهرجان American Music Awards وذلك بعدما أسدلت الستار على الجوائز لهذا العام، خلال حفل ضخم بدأت النجمة جينيفر لوبيز بإحيائه من خلال غناء عدد من أغانيها المميزة وسط تألق كبير من جانبها مثلما ذكر تقرير الديلى ميل.

وأضاف التقرير أن المغنية الشهيرة خطفت الأنظار من الجميع أثناء غنائها على مسرح American Music Awards، وذلك بمفاجأة الجميع بارتداء فستان زفاف وهى تتألق في الغناء بفعاليات توزيع جوائز AMAs، فى حين توج المغني ايد شيرين بجائزة افضل مطرب pop ضمن فاعليات American Music Awards.



ذا ويكند

المغنية العالمية التي تزوجت ثلاثة مرات من قبل وخطبت مرتين، تعيش حاليًا حالة من الحب بصحبة شريك حياتها بن افليك، وبالتالي ما أن ارتدت فستان الزفاف حتى تكهن الكثيرون أن هذا تلميح صريح منها باقتراب الزواج، خاصة أنها فاجأت الجميع به، بعدما ظهرت فى البداية وهى ترتدى طاقم أسود ثم خلعته ليظهر فستان الزفاف.

وكانت ألمحت النجمة جينيفر لوبيز التى ترتبط حاليًا بعلاقة رومانسية مع بن افليك إلى إمكانية إقدامها على خطوة الزواج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة خلال تصريحاتها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Today" أنها إنسانة رومانسية بطبيعتها، وبالتالي لا يمكن أن تدلى بتصريح يؤكد غلق باب الزواج مرة أخرى.