شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تشكر مهنئيها بعيد ميلادها: سنة مش سهلة على الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة هند صبرى، الشكر لمن قدموا التهنئة لها بعيد ميلادها، وقالت عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "سنة مش سهلة على الكل، وما أسفعناش فيها غير دفء الّلي يحبّونا ونحبّهم".

وقالت هند فى منشور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "أشكركم على معايداتكم الجميلة في عيد ميلادى، سنة مش سهلة على الكلّ وما أسعفناش فيها غير دفء الّلي يحبّونا ونحبّهم.. كل عام وأنا قويّة بيكم".



هند صبرى



هند صبرى

وفى سياق آخر يظهر الفنان هانى عادل، فى دور طليق النجمة هند صبرى خلال حلقات مسلسل "البحث عن علا"، وذلك بسبب تعلقه بأمه وتدخلها فى تفاصيل حياته كافة .

ويعرض مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبرى على إحدى المنصات الإلكترونية ديسمبر المقبل، وتظهر بطلة العمل ضمن الأحداث، فى دور مطلقة ولديها أطفال من الفنان هانى عادل الذى يجسد دور طليقها فى الحلقات الأولى من مسلسل "البحث عن علا"، وتبدأ هند فى صراعات المرأة المطلقة والمسئولة عن أطفال فى المجتمع المصرى، وتواجه العديد من المواقف الصعبة، وتساندها فى تلك المواقف الفنانة ندى موسى التى تجسد دور صديقتها الأنتيم خلال الأحداث.

وقالت النجمة هند صبري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن العمل ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل "عايزة اتجوز" كما اعتقد البعض، ولكنى أقدم شخصية علا عبدالصبور التى قدمتها فى مسلسل "عايزة أتجوز"، لكن نتحدث كيف غيرتها السنين، مثلما تغيرنا جميعا.

وأضافت العمل مسلسل اجتماعي نحاول من خلال شخصية علا رصد تغييرات اجتماعية، طرأت في الـ10 سنوات الأخيرة .

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة.