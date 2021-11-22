شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 2 من حدوتة "مريم".. هروب الطفلة لدار الأيتام بعد غضب زوج متبنيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة cbc الحلقة الثانية من حدوتة "مريم" ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة الطفلة ريم عبد القادر، ورشا مهدى، وإسلام حافظ، وأخرون، إخراج معتز حسام، وكشفت الحلقة أن هاجر الشرنوبى "حملت" بعد أن كانت تعانى من عدم الإنجاب، وحدث ذلك عقب تبنيها الطفلة "مريم"، وأبلغت زوجها بحملها، وشعر بسعادة شديدة من ذلك الخبر السعيد.

كما كشفت الحلقة الثانية من الحدوتة، تعرض سلوى عثمان "الدادة" للطفلة مريم في دار الأيتام، لفزع شيد أثناء نومها، حيث حلمت أن مريم تتعرض لأذى شديد، وهو ما جعلها تقوم من النوم "مفزوعة".

وفى مفاجأة حزينة، طلب زوج هاجر الشرنوبى أن الطفلة "مريم" تترك المنزل، بعد أن تبنوها، وأكد على زوجها أنه لا يحبها ، وأنها حملت فلا داعى لوجودها.

وعندما سمعت مريم حديث هاجدر الشرنوبى وزوجها حسام فارس، رغبة االخير في ترك مريم للمنزل، قررت الهرب

حدوتة "مريم" تقوم ببطولتها الطفلة ريم عبد القادر التى تجسد شخصية "مريم" والتى تنشأ فى ملجأ أيتام، حيث تناقش الحدوتة الحياة داخل ملاجىء الأيتام وحياة الأطفال فيها، وتتطرق إلى قضية التبنى وأنه من الممكن أن تتبنى أسرة لطفل أو طفلة رغم امتلاكهم أبناء وهو ما يحدث في حدوتة مريم وذلك فى إطار درامى اجتماعى.

يشار إلى أن حدوتة "مريم" بطولة الطفلة مرين عبد القادر، رشا مهدى، إسلام حافظ، عفاف شعيبن سلوى عثمان، حسام فارس، وأخرون، إخراج حسام معتز، وإنتاج مها سليم.