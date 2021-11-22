علامات الحزن لم تفارقها.. الظهور الأول لـ دنيا سمير غانم أثناء وداع الراحلة سهير البابلي – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:58 مساءً - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على حضور جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا، عن عمر يناهز 86 عامًا، وحضرت دنيا إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، لتقديم العزاء لابنة الفنانة سهير البابلـي.

وشهدت الجنازة حضور عائلة الفنانة القديرة الراحلة ومجموعة من نجوم ونجمات الفن والإعلام، على رأسهم الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة. وآخرين.

وجه الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلى من خلال، الشكر لكل شخص ساند أسرة الراحلة أثناء مرضها وبالأخص الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، ولكل من وقف بجوارهم فى الأيام الأخيرة من مرضها، ويأتى ذلك قبل تأدية صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة.

لا يفوتك مشاهدة | يخلق من الشبه أربعين.. شاهد النُسخة الأوروبية من دنيا سمير غانم! – صورة طبق الأصل

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على “إنستجرام” منشورا تقول فيه: “جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز :

يُذكر أن الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، تعــرضا لوعـكة صحية أدت لدخولهما العنـــاية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بسبب إصـابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب الفنان سميـر غانم على أثره بفشــل كلـوي ورحل عن عالمنا في يوم 20 مايو الماضي.

بينما ظلت بعده الفنانة دلال عبد العزيز ثلاث أشهر في مواجـهة مع تداعيات فيروس كورونا، والتي سميت بأعـراض ما بعد الكورونا، حيث أصـــيبت بمجموعة من المضـاعفات ومنها فشـــل رئـــوي كامل، وكانت تصـــاب أحيانًا بغيبـ ــوبة وتفيق منها عدة مرات، وبعدها رحلت عن عالمنا وهي لا تعلم بمــ ــوت زوجها الفنان سمير غانـم، وذلك بعد مرور ثلاث أشهر من رجيله.

وكانت قد أحيت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخرا ذكرى الأربعين لوفـــاة والدتها الفنانة الراح لة دلال عبدالعزيز، والذي وافق يوم الأربعاء 15 سبتمبر.

دنيا سمير غانم نشرت صورة لوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “النهارده اليوم ال ٤٠ علي فــــراقك يا أمي”.

ودعت لها بقولها: “اللهم نور لها قبـــرها ووسع مدخلها و آنس وحـــشتها اللهم اجعل قبــ ــرها روضة من رياض الجنة لا حفـرة من حفــر النار اللهم أغـفر لها و ارحمها واعف عنها و اكرم نزلها.. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها و اهلا خيرا من اهلها و ادخلها الجنة بغـــير حساب برحمتك يا ارحــم الراحـــمين”.

واستكملت:”لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغـــمدها برحــمتك يا ارحم الراحمين.. اللهم اطعمها من الجنة و اسقها من الجنة وارها مكانها من الجنة و قل لها أدخلى من أي باب تشائين.. اللهم انها في ذمـتك و حبل جوارك فقها من فتنة القبـر و عـذاب النـار و انت اهل الوفاء و الحق فاغـفر لها و ارحـمها إنك انت الغفـور الرحــــيم”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت