فنانة شهيرة جدًا؛ من جميلات الوسط الفني.. شاركت بأكثر من عمل تلفزيوني وسينمائي.. وأجمع الجميع أنها صاحبة موهبة متميزة – شاهد الصور لتعرفها!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:58 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبـار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صـورة نادرة تعود إلي مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيـرة، وتفاعـل المتابعون مـع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتها اللافته.

أنها الفنانة “ريم مصطفى“، التى كتبت الصفحات على هذه صورتها وهى طفلة، أنها واحدة من جميلات الوسط الفني، وشاركت في أكثر من عمل تلفزيوني وسينمائي، واجتمع الجميع أنها صاحبة موهبة فنّية متميزة.

وبدت الفنانة المصرية في تلك الصورة النادرة من طفولتها بوزن زائد، عابسة الوجه بحسب أشعة الشمس المنبعثة على وجهها، وكانت ترتدي فستان طفولي أبيض، وحذاء “صندل” من نفس اللون، واختارت تسريحة شعر الطفولة الشهيرة، “تسريحة القطة”.

صورة من طفولة الفنانة «ريم مصطفى»

ريم مصطفى ممثلة مصرية من مواليد 1986م ، تحب التمثيل منذ صغرها ؛ درست الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام، وقد بدأت حياتها الفنّية في العام 2013 من خلال دور بسيط في مسلسل فض اشتباك، كانت تعمل في مجال التسويق لكنها لم يعجبها هذا المجال حتى نالت الفرصة لدخول مجال الفنون والتمثيل .

على الرغم من أنها بدأت على التلفاز بأدوار بسيطة إلا أن الجمهور تعرف عليها عندما ظهرت في مسلسل جبل الحلال، واستمرت في أداء دور جيد من المسلسل الكوميدي (هبة رجل الغراب)، وتميزت بشعرها الأصفر وملامحها الجميلة فقد كانت وسيلتها لدخول الفن بجانب موهبتها، واستمرت في تقديم الأدوار الجيدة حتى حصلت على دور في مسلسل (كلبش) الموسم الأول وأربعة مسلسلات رمضانية أخرى عام 2017م، واستطاعت أن تغير فكر الجمهور من البنت المتعجرفة الغنية للفنانة الراقية.

من أهم الأدوار التي قدمتها، كانت تجربتها مع الفنان الكبير عادل إمام، تعتبر من الفنانات المحظوظات بالعمل معه واستفادت منه كثيراً، بجانب دورها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل كلبش الجزء 1 فقد نجحت مع نجاح المسلسل لكنها رفضت الظهور في الموسم الثاني لضعف الدور، شاركت في مسلسل كوميدي جديد عرض في رمضان 2018 باسم (الوصية) فهو مسلسل كوميدي وهو لون جديد عليها في تقديمه، المسلسل مع الفنان أكرم حسني الشهير سابقاً بشخصية أبو حفيظة، وأحمد أمين مقدم برنامج “البلاتوه” الساخر .

هناك الكثير من الأسرار في حياة ممثلة مصرية لا يعرفها الكثير، لأنها عاشت ألم الحب الحقيقي في حياتها، وخانها عشيقها، وهذه صدمة حياتها، كما أكدت حياتها. أنا لا أهتم بثروة الرجل الذي يصبح زوجًا. أهم شيء هو نظافته الشخصية وقوة شخصيته. تعترف بأنها استفزازية وجميلة لكنها تعرف كيف تحافظ على شخصيتها. الموضة، لا تحب ارتداء الملابس المتكررة، ولا تحب أن تكون مضاءة باستمرار.

مثلها الأعلى في الجمال هما الفنانة غادة عادل وياسمين صبري، فهي تحب جمالهن كثيرًا، وصفت نفسها بأنها (أكيلة) أي تحب الأكل كثيراً، وست بيت شطرة، تعشق المحشي، وتحاول أن تمارس الرياضة باستمرار لكي تحافظ على رشاقتها، تنفق معظم أموالها على الشنط والكريمات والبرفانات والملابس الجديدة، أكدت أيضًا إنها لن تقوم بعمل حفل زفاف كبير مثل حفل كندة علوش، وأنها مجنونة جداً لا تستطيع تفسير تصرفاتها، فمثلا هي لن تتردد ولو لحظة بخلع زوجها إذا نسى غسل أسنانه أو الاستحمام.

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أحدث أعمال ريم مصطفى الفنّية :

من ناحية أخرى، تخوض الفنانة ريم مصطفـى تجربة المسرح للمرة الأولى خلال مسرحية جديدة تحمل اسم “مسرحية في نص الليل“، والتي يشارك في بطولتها غـادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن “توتا” وعدد آخر من الفنانين، ومقرر البدء في بروفاتها خلال الأيام المقبلة لعرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

وفى سياق آخر تعاقدت ريم مصطفـى مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم “جروب الماميز” مع غادة عادل وروبى، بيومى فؤاد، محمد سلام وتأليف ايهاب بليبل واخراج معتز التوني، ومن المقرر بدء تصويره مطلع العام المقبل، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتدور أحداثه في اطار لايت حول 3 أمهات والمواقف التي تواجههم.

وقاربت ريم مصطفى على الانتهاء من تصوير دورها في “مسلسل الثمانية” الذى تدور أحداثه في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، هم: آسر ياسين، غـادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفـى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت.

ريم مصطفى تحكي عن طفولتها :

وحلت ريم مصطفـى مؤخراً ضيفة على “برنامج سهرانين” مع النجم أمير كرارة على قناة ON، وكشفت أن الحب الأول في حياتها كان ابن الجيران، لافتة إلى أن وقتها كان شعرها أسود فى سن الـ13 عاما، وكانت تقف فى البلكونة ولديها اقتناع تام أنها شريهان”. وقالت إنها شخصية بيتونية ولا تفضل السهر كثيرا ولكنها عندما تسهر لا بد أن تكون سعيدة بالسهرة.

وأوضحت ريم:” أتذكر أننى فى إحدى المرات قررت أن أخرج وأنا متنكرة وذلك عندما كان ينوى أصدقائى الخروج واقترحت عليهم أن أخرج معهم ولكن متنكرة حتى لا يعرفني أحد، وارتديت باروكة سوداء وبورنيطة ونظارة وللصدفة قابلتنى صديقة مقربة فى نفس المكان وتعرفت علىّ”.

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