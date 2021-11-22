شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تعود للدراما السورية مع "وثيقة شرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إلى فريق عمل المسلسل السورى "وثيقة شرف"، من بطولة كل من أمل عرفة ونظلى الرواس وفراس إبراهيم وفاتح سليمان، والعمل ينتمى إلى المسلسلات القصيرة التي تبلغ 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه حول أربعة أصدقاء اجتمعوا في أحد الأحياء وعقدوا وثيقة شرف على الإخلاص والشرف فيما بينهم ويقع هذا الميثاق في مهب الريح مع أول اختبار حقيقى بينهم وتتحول الصداقة إلى صراع وحرب بينهم.

يذكر أن النجمة السورية سوزان نجم الدين قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى، ونشرت سوزان صورة تجمعهما على حسابها بموقع "انستجرام"، ووجهت لها رسالة تهنئة قائلة: "سوسو.. فرحتي الأولى.. كبرت سنة وأنا صغرت سنة.. قد إيه حلو هالإحساس.. إنك تتحول لطفل بأحضان ولادك.. إنكن تتبادلوا الأدوار من وقت للتاني.. وتتبادلوا المشاعر والأحاسيس والمسؤوليات".

وأضافت سوزان نجم الدين في تهنئتها: "سوسو.. كل عام وأنتِ طفلتي المدللة قد ما كبرتي.. كل عام وأنتِ بنتي وأختي وأمّي.. كل عام وأنتِ رفيقتي وحبيبتي وصديقتي.. كل عام وأنتِ عزّي وسندي وفخري.. كل عام وأنتِ بألف مليون خير يانبض الروح أنتِ". وفى وقت سابق، احتفلت النجمة السورية سوزان نجم الدين بتخرج ابنها حيان الأتاسى، من المدرسة وانتهائه من دراسته الثانوية فى الولايات المتحدة، داعية الله أن يكون له سندا وعونا فى كل خطوة يخطوها فى طريق مستقبله المثمر والناجح فى دراسة البزنس التى اختارها.