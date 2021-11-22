شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى ناعية سهير البابلى: ورحلت سكينة أقوى ممثلة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الكبيرة هالة صدقى، الفنانة الراحلة سهير البابلى، التى غادرت عالمنا أمس الأحد، وقالت: "ورحلت سكينة أقوى ممثلة كوميدية ظهرت فى هذه الفترة مع العظيمة شويكار ولكن سهير البابلى كان لها مدرسة خاصة جدا وتعلمت منها الكثير".

وقالت هالة صدقى فى منشور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "ورحلت سكينة أقوى ممثلة كوميدية ظهرت فى هذه الفترة مع العظيمة شويكار ولكن سهير البابلي كان لها مدرسة خاصة جدًا وتعلمت منها الكثير، وكان يشرفنى دائمًا عند سؤالها عن من تجدى نفسك من بنات هذا الجيل كان الشرف الكبير أنها تذكر اسمى، الله يرحمها كنتى بجد ممثلة فوق العادة".



هالة صدقى

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.