شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تفاجأ الجميع بارتداء فستان زفاف بحفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار من الجميع أثناء غنائها على مسرح American Music Awards، وذلك بمفاجأة الجميع بارتداء فستان زفاف وهى تتألق في الغناء بفعاليات توزيع جوائز AMAs.

المغنية العالمية التي تزوجت ثلاثة مرات من قبل وخطبت مرتين، تعيش حاليًا حالة من الحب بصحبة شريك حياتها بن افليك، وبالتالي ما أن ارتدت فستان الزفاف حتى تكهن الكثيرون أن هذا تلميح صريح منها باقتراب الزواج، خاصة أنها فاجأت الجميع به، بعدما ظهرت فى البداية وهى ترتدى طاقم أسود ثم خلعته ليظهر فستان الزفاف.



المغنية جينيفر لوبيز

وكانت ألمحت النجمة جينيفر لوبيز التى ترتبط حاليًا بعلاقة رومانسية مع بن افليك إلى إمكانية إقدامها على خطوة الزواج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة خلال تصريحاتها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "Today" أنها إنسانة رومانسية بطبيعتها، وبالتالي لا يمكن أن تدلى بتصريح يؤكد غلق باب الزواج مرة أخرى.



جينيفر لوبيز

وأضافت: "أنا ممتنة لكل العلاقات التي عشتها في حياتى، فالتجارب التي عشتها كانت مهمة وجزء من حياتى، ورغم الانفصال بعد الزواج في السابق إلا أننى اؤمن أننى قد افكر في تلك الخطوة مرة أخرى".



جينيفر لوبيز وصورة أخرى

من ناحية أخرى سبق وكشفت شركة Universal Pictures، عن التريللر الدعائي لفيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، والذي كان قد تم تأجيل طرحه من 14 مايو 2021 إلى 11 فبراير 2022، بسبب إغلاق السينمات وسط الجائحة، ومع قرب طرح الفيلم بدور العرض تم الكشف عن التريللر الدعائي، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان "تتزوجينى"، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.



جينيفر لوبيز فى صورة أخرى