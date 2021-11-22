شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات.. شريف منير ينشر صورة تجمعه بالراحلة سهير البابلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان شريف منير، صورة قديمة من دولاب الذكريات، جمعته بالفنانة الراحلة سهير البابلى، والراحل محمد الشرقاوى، والفنان الكبير أسامة عباس، والفنانة والإعلامية إسعاد يونس، من كواليس مسرحية "نص أنا ونص إنتى"، قائلا:"للأسف لم يتم تصوير المسرحية".

وقال شريف منير فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بانستجرام: "من ألبوم الذكريات، صورة تجمعنى مع العظيمة الأستاذة.. سهير البابلي رحمها الله.. والصديق الراحل الفنان محمد الشرقاوى.. والصديقة الحبيبة الفنانة.. إسعاد يونس .. والأستاذ أسامة عباس .. أطال الله في عمرهم، من مسرحية .. نص أنا و نص إنتي ..للأسف لم يتم تصوير المسرحية.. كانت من إنتاج .. الفنانين المتحدين "سمير خفاجي .. إخراج .. حسين كمال".



شريف منير



الفنان شريف منير

وفى سياق آخر يستضيف برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، والمذاع على قناة on، اليوم الإثنين، الساعة التاسعة ونصف مساء، الفنان شريف منير.

وفى وقت سابق أعرب الفنان شريف منير، عن سعادته بالتقائه مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد حلمى، فى إحدى المناسبات، حيث وصفهم بأنهم الحبايب الغاليين والأصدقاء والإخوات الجدعان، حيث نشر منير، الصورة التى جمعته مع كريم والسقا وحلمى، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "الحبايب الغاليين.. إخواتى الجدعان".

ومؤخرا خضع الفنان شريف منير، لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" مع حفيدته لارا السكرى، ابنة ابنته أسما شريف منير، حيث ظهرا فى الصور ولحظات من الرومانسية والحب واللعب، ونشرت لارا الصور مع جدها عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "اليوم مع جدو".