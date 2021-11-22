شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج مسعد الطنبارى من مسجد جمعية التقوى بالمهندسين الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة المخرج مسعد الطنبارى إقامة سرادق عزاء الراحل، بعد غدٍ الأربعاء عقب صلاة المغرب من مسجد جمعية التقوى بشارع عبد الحليم حسن متفرح من شارع البطل بمنطقة المهندسين.

ورحل عن عالمنا المخرج المسرحى مسعد الطنبارى والد الفنان رامى الطنبارى، والتي وافته المنية يوم السبت الماضى بعد صراع مع المرض، وقال المخرج مازن الغرباوى في منشوره البقاء لله في وفاة الفنان القدير مسعد الطنبارى والد الصديق العزيز الفنان رامي الطنبارى، وهاني الطنبارى وخالص العزاء لهما جميعًا.. البقاء لله وربنا يصبركم.

يعتبر مسعد الطنبارى من أشهر مخرجي المسرح الكبير، واعتمد اسمه عام 1978، ومن ثم اتجه إلى لعراق ليعمل مشرفًا ثقافيًا للأنشطة بالجامعة المستنصرية، وتألق اسمه في عدد من المسرحيات المختلفة بالعراق منها النار والزيتون، ومغامرة رأس المملوك جابر، الملك هو الملك، مسرحية 1990، و تدرج الراحل مسعد الطنباري في الكثير من المناصب حتى وصل إلى الشهرة التي حاز بها، حيث ارتقى إلى منصب مدير فني في الإمارات، وقام بإخراج عدد من المسلسلات المختلفة منها حاير طاير، زمن الطيبين، المرسى والأرض، سوالف الدار، وغيرها الكثير