شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تكشف لـ"الخليج 365" أسرارا كثيرة فى مشوارها.. وكواليس نجاح "عكس الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى لـ"الخليج 365" فى حوار مع الزميل مصطفى القصبى، عن العديد من الأسرار فى حياتها، وتحدثت عن كواليس أغنيتها الأخيرة "عكس الطبيعة" التي طرحتها وحققت نجاحًا كبيرًا، وفكرة تسريب أغنية "نقطة انتهى" كما تحدثت عن عدم معرفتها بالفنان محمد رمضان وأنها لاتعلم من هو، كما تحدثت عن الحب في حياتها ومواصفات فتى أحلامها، وعن أفضل مطربة نجحت في مجال التمثيل وتفاصيل أخرى كشفتها من خلال الحوار الذى ينشر قريبًا في الخليج 365.

وطرحت نوال الزغبى، أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" رسميًا عبر قناتها على يوتيوب، بعد أن تم تسريبها مؤخرًا وإحداثها حالة من الجدل عب منصات السوشيال ميديا، معربة عن سعادتها بطرح الأغنية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "أخيرًا نقطة" انتهى متاحة الآن على قناتى على يوتيوب، استمتعوا بها".

وسبب تسريب الأغنية حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، حيث قال مارسيل، شقيق النجمة اللبنانية نوال الزغبى، تعليقا على تسريب جزء من الأغنية كاشفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأغنية تم تسريبها من أحد الأشخاص، بعد أن غنتها نوال فى إحدى المناسبات الخاصة وكانت عبارة عن خطوبة من حوالى 4 سنوات، وتفاجأنا بتسريبها، ولم تكن ملك نوال، مشيرا إلى أنه قام بحذفها من على موقع يوتيوب، ولكن هناك بعض المنصات أخذتها وقامت بتشييرها.



























