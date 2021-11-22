شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "كيرة والجن" لـ عز وكريم عبد العزيز داخل المتحف الزراعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور أبطال فيلم "كيرة والجن"، للنجمين كريم عبد للعزيز وأحمد عز بعض المشاهد التى تتضمنها أحداث العمل اليوم الاثنين داخل المتحف الزراعى، وأوشك مخرج العمل مروان حامد على الانتهاء من التصوير بالكامل، ويدخل الفيلم غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

وصور مخرج الفيلم مروان حامد أحداث "كيرة والجن" بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

ويظهر النجم كريم عبد العزيز فى دور طبيب بشرى خلال أحداث الفيلم المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.