شكرا لقرائتكم خبر عن جونا هيل بطل فيلم مارتن سكورسيزى الجديد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر المخرج العالمى مارتن سكورسيزى على الممثل جونا هيل من أجل لعب دور البطولة في فيلمه الجديد، والتي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للموسيقار الشهير والمغنى جيري جارسيا، والذى ولد في عام 1942، ورحل عن عالمنا عام 1995.

إذ يعتبر المغنى الراحل واحد من علامات الموسيقى، وهو ما شجع منصة Apple على أن تتشجع لعمل فيلم عنه، من اخراج مارتن سكورسيزى وفقًا لما ذكره تقرير موقع deadline.

وكان المخرج الأمريكى العالمى مارتن سكورسيزى احتفل بعيد ميلاده الـ79 قبل ايام إذ ولد فى 17 نوفمبر من عام 1942، وهو مخرج سينمائي أمريكى من أصل إيطالي، يعد من أشهر المخرجين في هوليود، حاصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان الأوسكار عن فيلم المغادرون (2006)، وقد ترشح لهذه الجائزة خمس مرات، أشهر أفلامه: سائق التاكسى.

تركز أفلامه على مفاهيم مثل: فكرة الخلاص والإيمان والذكورية والجريمة وصراع العصابات، يظهر العنف في كثير من أفلامه، وفى كتاب قام بإصداره المخرج الأمريكى الشهير بعنوان "مسراتى كسينمائى" تحدث عن تجربته مع السينما وفلسفته مع الحياة والعمل.