شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الفنانة رجاء حسين عن الجدل المثار حول مسرحية إلهام شاهين.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الكبيرة رجاء حسين إنها لا تعرف سببا للهجوم الكبير على مسرحية "المومس الفاضلة" التى تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها.

وأوضحت الفنانة الكبيرة خلال حوار أجراه معها تلفزيون الخليج 365 أن هذه المسرحية تم تقديمها فى الستينيات بطولة سيدة المسرح سميحة أيوب ولم تحدث كل هذه الضجة.

وقالت الفنانة الكبيرة لـ"الخليج 365": "دى مسرحية من الأدب العالمى واحنا ياما خدنا مسرحيات من الأدب العالمى، ازاى نسيب المضمون ونمسك فى الاسم، ولا علشان إلهام شاهين اللى هتعملها".

وتابعت: "دى حدوتة، طيب ما إحنا قدمنا تاجر البندقية، كنا قطعنا من قلب البطل بالرطل مقابل ديون، واحنا قدمنا السمان والخريف لنجيب محفوظ، والنظارة السوداء لإحسان عبدالقدوس، وكثير من الروايات، فيها كل النماذج الإنسانية".

وأضافت: "ونموذج نفيسة فى بداية ونهاية اشتغلته مسرح وكانت نموذج إنسانى من الحياة ضحت علشان أخواتها، والفن بيقدم كل النماذج".

وأكدوا الفنانة الكبيرة قائلة: "بالعكس اسم المسرحية حلو، يخلى الناس تسأل إزاى المومس دى أصبحت فاضلة، ودى مسرحية يعنى الناس هى اللى هتروح المسرح مش مسلسل هيتعرض فى التلفزيون وفى كل بيت، اللى عاوز يشوفها يروح واللى مش عاوز هو حر، فى ناس بيكون معندناش وقت تقرا الرواية وتفضل تشوفها فى المسرح".

وكانت أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين إعادة تقديم رواية مترجمة لجان بول سارتر كانت سيدة المسرح العربى سميحة أيوب قدمتها فى الستينيات وأعلنت سميحة أيوب أنها ستقوم بإخراج هذه المسرحية.



























