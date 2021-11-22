نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. والجمهور: "قمرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ابنتها تيا أديب، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

ونشرت "نوال" صورة تجمعها بابنتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ابنتي الأميرة تيا، أحبك جدا".

فيما حازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "قمرين" و"شو حلوين"، "عيد ميلاد سعيد تيا"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن نوال الزغبي اختيرت كأفضل مطربة لعام 2021، ضمن مهرجان نجم العرب، وأقيم الحفل مساء السبت الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

