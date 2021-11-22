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هذا ما قاله قصي خولي عن تكريم نوال الزغبي بمهرجان نجم العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان السوري قصي خولي، بتكريم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والتي اختيرت كأفضل مطربة عربية لعام 2021 بمهرجان نجم العرب.

ونشر "قصي" صورتين مع الفنانة اللبنانية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك تكريمك المستحق يا نجمتنا الغالية".

مهرجان نجم العرب أقيم بأحد الفنادق الكبرى يوم السبت الماضي، وحضره كوكبة من نجوم الفن.

ومن أبرز حضور الحفل: يوسف الشريف، عاصي الحلاني، ريهام عبدالغفور، أحمد العوضي، دينا فؤاد، عزيز الشافعي، ليلى علوي، محمود عمرو ياسين، وآخرون.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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