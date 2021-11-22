محمد ثروت ينشر صور من كواليس "اللعبة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد ثروت، صور من كواليس الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي "اللعبة"، والذي يحمل اسم "اللعبة 3- اللعب مع الكبار".

وعلق "ثروت" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كالوسة من كواليس اللعبة الجزء الثالث (اللعب مع الكبار) مع العالمي معتز التوني".

مسلسل "اللعبة" حقق نجاحا كبيرا بجزئيه الأول والثاني، وشارك في بطولته: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، ميرنا جميل، رانيا يوسف، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، أحمد فتحي، ومن إخراج معتز التوني.

